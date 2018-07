David Inghels wint kermiskoers voor wielertoeristen 28 juli 2018

02u31 0

In het kader van Huise Kermis werd een wedstrijd voor wielertoeristen/genodigden afgewerkt, en dat in de aanloop naar de wedstrijd 'Beker Vlaamse Ardennen voor Nieuwelingen'. Negentien sportievelingen namen deel, en na acht ronden toonde David Inghels uit Wannegem-Lede zich de sterkste. Hij haalde het van Kenny Michels uit Nazareth en Jacob Coussement uit Wannegem-Lede. Op de foto zien we de top drie met Carlo De Boulle, die als eerste Huisenaar eindigde.





(MAN)