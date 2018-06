Dag zonder leidingwater 18 juni 2018

02u31 0

Er zal op woensdag 20 juni tussen 8 en 16 uur geen leidingwater zijn in de woningen Ouwegemsesteenweg 149-201 (oneven nummers) en in Pluimke vanaf nummer 1 (oneven nummers) en tussen de nummers 2 en 8 (even nummers) in Zingem.





De onderbreking is het gevolg van de werkzaamheden voor de heraanleg van de Ouwegemsesteenweg. (DCRB)