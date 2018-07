Daan volgt zichzelf op in Adelardusrun 25 juli 2018

Ondanks de warmte lokte de Adelardusjogging 330 deelnemers in kermisvierend Huise . En in de 4,5 km-run volgde Daan Dhondt uit Kruishoutem zichzelf op. Hij haalde het van Kevin D'Hondt uit Nederename, Enamenaar Jens Tackens,de lokale Merel Belpere en Zottegemnaar Kristof de Smet (foto). De 9 km-run werd gewonnen door Kevin Cnudde uit Nazareth en de 13,5 km werd gedomineerd door Patriek Van Petegem uit Herzele. Iedere deelnemer werd beloond met 4 flesjes Adelardusbier of 1 fles Adelarduslikeur, terwijl een tombola nog een twintigtal gelukkigen maakte onder de deelnemers.





(MAN)