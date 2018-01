Cyclingteam Fietsen Vandeputte huldigt jonge veldrijders 23 januari 2018

Geen ploegvoorstelling dit jaar tijdens het tweedaagse eetfestijn van Cyclingteam Fietsen Vandeputte uit Zingem, dat 800 eters lokte naar zaal De Griffel in Ouwegem.





Toch werden de twee jongste clubleden door teamleider Gunther Vandeputte in een hulde betrokken. De twee youngsters komen uit in de Landelijke Renners -en Crossersbond, kortweg LRC. Ze rijden in de categorie F. Het gaat om Fleur Vandevijver, die al 2 overwinningen behaalde én zilver op het Belgisch kampioenschap en Yorde Dhondt , die recent debuteerde en week na week vorderingen maakt.





(MAN)