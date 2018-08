Containerpark in namiddag gesloten door hitte 07 augustus 2018

02u33 0 Zingem De gemeente Zingem heeft beslist om vandaag en morgen het containerpark te sluiten in de namiddag.

De beslissing om het containerpark in de namiddag te sluiten werd genomen omwille van de de extreme hitte die voorspeld wordt.





Om dit ongemak voor de inwoners te verlichten, is het containerpark ter compensatie op woensdagvoormiddag en donderdagvoormiddag open. Vanaf vrijdag 10 augustus schakelt men terug naar het gewone regime tenzij we verder zouden geconfronteerd worden met een hittegolf.





Zoals gewoonlijk moeten de inwoners zich steeds aanbieden minstens 15 minuten voor sluitingstijd. (TVR)