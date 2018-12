Club “15 augustus vissers” op de huldetoer tijdens jaarfeest Zingem André Marlier

05 december 2018

15u08

Bron: André Marlier 0

Voor de leden van vissersclub “15 augustus vissers” Zingem was er het jaarlijks clubfeest in restaurant De Garage te Heurne. Clubkampioen werd Jurgen Vandeputte en die kreeg Bram de Smet als prins aan zijn zijnde terwijl Michel Maheur eerste veteraan werd. Het koningsschap, met een vis van 7,8 kg., kwam op naam te staan van Jo Dhaenens. Laureaat van de open ”3 x7 supercup”, die de club organiseerde en waar alle vissers van Zingem mochten aan deelnemen en 3 wedstrijden voor in aanmerking kwamen, werd gewonnen door Johan Vandekerckhove bij deze club van voorzitter Tom Schietse, ondervoorzitter Jo Dhaenens, secretaris Geoffrey Verleyen en de bestuursleden Guy en Glenn Baele.