Chauffeur overleden na klap tegen boom Ronny De Coster

24 augustus 2018

06u20

Bron: Eigen berichtgeving 0

Bij een ongeval deze ochtend rond kwart voor vijf in het Oost-Vlaamse Huise bij Zingem is een chauffeur om het leven gekomen. De veertiger reed met zijn wagen in de Kloosterstraat in Huise. Door een onbekende oorzaak week zijn auto van de weg af en kwam hij tegen een boom terecht.

Een team van de brandweerpost Kruishoutem snelde te plaatse om het slachtoffer uit zijn auto te bevrijden, maar alle hulp kwam te laat: het slachtoffer bleek al overleden.

Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, stuurde een verkeersdeskundige om de omstandigheden van het ongeval te achterhalen.

De Kloosterstraat is in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.