Cecile Oris (101) in Home Vijvens overleden Ronny De Coster

27 november 2018

23u07

Bron: Eigen berichtgeving 4 Zingem In rusthuis Home Vijvens is Cecile Oris op 101-jarige leeftijd overleden. Cecile en haar echtgenoot André Vanrentergem haalden twee weken geleden nog het nationale nieuws toen ook hij 100 jaar geworden was. Het koppel was 76 jaar getrouwd.

Cecile en André vormden een onafscheidelijk koppel, zo getuigde de man naar aanleiding van zijn honderdste verjaardag op 11 november, de dag voor Cecile 101 werd.

In het rusthuis was het koppel elke dag ‘op wandel’: Cecile zat in haar rolstoel, die André behoedzaam door de gangen reed. Het paar kreeg drie kinderen en die zorgden op hun beurt voor vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

De uitvaart van Cecile Oris vindt plaats op zaterdag 1 december om 11.30 uur in de Sint-Bavokerk aan het Kerkplein in Zingem. De rouwbegroeting is na de plechtigheid.