CD&V Kruisem lanceert twee fusiekandidaten 19 maart 2018

De inwoners van Kruishoutem en Zingem trekken op 14 oktober voor hun nieuwe fusiegemeente Kruisem naar de stembus. "En met Achiel De Coninck en Sofie Bauters hebben we twee kandidaten die de fusie belichamen", meent Robrecht Bothuyne van CD&V Kruisem. "Achiel woont in Kruishoutem na een leven en loopbaan in Zingem. Sofie woont in Zingem, maar is opgegroeid in Kruishoutem." Achiel De Coninck was meer dan 25 jaar actief als toneelspeler in Zingem en is nu vrijwilliger bij de CM en voorzitter van Samana en Okra Kruishoutem. "Luisteren naar de noden van de senioren en samen zoeken naar een oplossing zal één van mijn prioriteiten zijn." Sofie Bauters woont al 15 jaar in Ouwegem, maar de eerste 24 jaar van haar leven speelden zich grotendeels in Kruishoutem af. Ze was eerder al gemeenteraadslid tussen 2007 en 2012. "Met de fusie hebben we de kans om een nieuw verhaal te schrijven. Samen met alle bewoners wil ik een kritische, maar positieve blik richten naar projecten die nuttig en verrijkend zijn voor Kruisem." (TVR)