CD&V Kruisem in dialoog met inwoners 12 maart 2018

Meerderheidspartij CD&V Kruisem organiseert drie dialoogmomenten met als onderwerp de fusie op 1 januari 2019. "Op 1 januari 2019 fusioneren 9 dorpskernen tot Kruisem. Hoe moet dat eruit zien? Waarop moet het nieuwe gemeentebestuur inzetten? We willen de mening van de inwoners kennen", luidt het. De inwoners van Kruishoutem en Zingem kunnen op 22 maart een avond over het thema 'Infrastructuur en Omgeving' volgen. Het thema 'Mens en Welzijn' komt op 24 april aan bod en op 29 mei sluit CD&V af met een avond rond vrije tijd. Alle momenten starten om 19 uur in het parochiaal centrum Della Faille D'Huyse in Lozer, Ouwegemsesteenweg 259. (TVR)