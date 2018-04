Carine Seynaeve (sp.a) zegt politiek in schoonheid vaarwel DRASTISCH GEVOLG: SOCIALISTEN NEMEN NIET DEEL AAN VERKIEZINGEN IN OKTOBER RONNY DE COSTER

17 april 2018

02u42 1 Zingem Zingems onderwijsschepen en OCMW-voorzitter Carine Seynaeve (sp.a) stopt met de politiek en dat heeft meteen ook drastische gevolgen voor haar partij: de socialisten nemen in oktober zelfs niet deel aan de Kruisemse gemeenteraadsverkiezingen.

Carine Seynaeve (61) is al twaalf jaar onderwijsschepen en negen jaar OCMW-voorzitter in Zingem. Toen ze in 1988 naar Zingem verhuisde, had ze ondanks haar eerder politiek engagement in haar thuisstad Gent niet meteen plannen om in de landelijke gemeente in de politiek te stappen, vertelt ze. "Het was de periode dat Zingem opgedeeld was in twee politieke kampen, die heel vijandig tegenover elkaar stonden. Ik heb toen eens twee politieke tegenstanders letterlijk vechtend over mijn eigen grasveld zien rollen en dacht: als dat de stijl is, laat maar."





En toch: toenmalig burgemeester Jean-Pierre Cnudde haalde Seynaeve over de brug.





Ze raakte verkozen als raadslid en werd zes jaar later schepen van Onderwijs. Van 2007 tot 2010 werd Seynaeve OCMW-voorzitter en in 2013 nam ze die functie weer op.





Goed gevoel

"Ik blik met een heel goed gevoel terug en met mijn beslissing is niet het minste ongenoegen tegenover mijn partijgenoten en coalitiepartner gemoeid. We hebben altijd in een positieve sfeer kunnen samenwerken. Daarom heb ik dit ook graag en lang gedaan", benadrukt Seynaeve. "Mijn politiek afscheid is louter het gevolg van familiale omstandigheden: ik wil meer tijd maken om voor mijn zieke vader te zorgen. Zelf net de zestig voorbij en met pensioen, dat vind ik een goed moment om deze stap te zetten. Mocht ik nu nog doorgaan, zou ik ook mijn eigen gezondheid in het gedrang brengen: 42 jaar in het onderwijs, daar heb ik een heel slechte rug aan overgehouden ", bedenkt Seynaeve, die docent is geweest aan de Hogeschool Gent.





Zwaardere job

Eén politiek aspect heeft wél gewogen op haar keuze om te stoppen: de fusie met Kruishoutem. "Niet omdat ik er problemen mee heb. Integendeel. Maar de toekomstige burgemeester en schepenen van de fusiegemeente Kruisem zullen een veel zwaardere job hebben. Ik vind: daarvoor moet je ten volle kunnen gaan. Ik wil niet uitbollen, maar stoppen in schoonheid", zegt Seynaeve.





Exit socialisten

Die beslissing heeft zware gevolgen voor de socialistische partij in Zingem (én Kruishoutem). Seynaeve was het enige politieke zwaargewicht en er staat geen opvolging klaar. "Ik blijf in de partij actief, maar we gaan niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben in Zingem onvoldoende mensen om een lijst te vormen en in Kruishoutem is de situatie zo mogelijk nog magerder. We slaan deze verkiezingen over en werken naar 2024", besluit Seynaeve.