Camera moet spoorlopers afschrikken 20 februari 2018

De NMBS heeft aan het station een mobiele bewakingscamera opgesteld. Het toestel bewaakt niet alleen de buurt, maar moet vooral een eind maken aan het gevaarlijke spoorlopen.

De afgelopen maanden heeft de NMBS op tal van spoorwegovergangen extra controles gedaan op zogenaamde spoorlopers. Dat zijn voetgangers die aan de overweg toch nog de sporen oversteken nadat de rode stoplichten al aan zijn en de slagbomen dicht gaan. De overweg bij het station aan de Kruishoutemsesteenweg in Zingem komt in dat onderzoek naar voor als een van de plaatsen met veel spoorlopers.





360°-camera

"Daarom voeren we het toezicht de komende weken op", zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder bij de NBMS. "De camera die nu nabij de overweg is geplaatst, kan 360° filmen en ziet dus de hele site. Het toestel wordt bediend vanuit Brussel, waar de beelden live bekeken worden. Als iemand daar verdachte zaken ziet, kan de politie worden verwittigd", zegt Temmerman. "Als het gaat over spoorlopers, is betrappen en tegenhouden wel moeilijker, omdat die overtreders nu eenmaal snel weg zijn", beseft de NMBS-woordvoerder. "Maar daarom zullen er aan het station ook geregeld agenten van de spoorwegpolitie patrouilleren. Zij kunnen spoorlopers meteen betrappen. Al is de hele actie in de eerste plaats preventief bedoeld: we hopen dat de camera en de agenten vooral afschrikkend zullen werken en zo zullen voorkomen dat voetgangers de stoplichten negeren. Precies daarom staat die mobiele camera heel zichtbaar opgesteld", legt Temmerman uit. De mobiele camera blijft nog enkele weken in Zingem staan. "Mogelijks keert hij daarna ook terug. Ook de plaatsing van een vaste camera is daarna mogelijk. Maar dat hangt af van wat we de komende weken op de camerabeelden allemaal te zien krijgen." (DCRB)