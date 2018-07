Burgemeester legt eerste steen van dienstverleningscentrum 11 juli 2018

02u37 0 Zingem De Zingemse burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen) heeft gisteren de eerste steen gelegd van het nieuwe dienstverleningscentrum aan het Huiseplein in Huise.

Een deel van het vroegere gemeentecomplex in Huise is gesloopt, terwijl van het overgrote deel van het pand de structuur werd behouden voor een verbouwing. De bovenverdieping komt ter beschikking van het verenigingsleven.





De KSA van Huise krijgt in het gemeentecomplex een nieuwe en vaste ruimte. Het Rode Kruis zal er materiaal kunnen stockeren. Voor alle verenigingen van de gemeente komt op de eerste verdieping een polyvalente zaal en een vergaderruimte.





'Derde gemeentehuis'

Op de gelijkvloerse verdieping komt ook een zogenaamd dienstverleningscentrum van de fusiegemeente Kruisem. "Je zou het een derde gemeentehuis kunnen noemen", zegt de Zingemse burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen). "Voor alle zaken waarvoor mensen nu naar het gemeentehuis van Zingem of Kruishoutem gaan, zullen ze ook terecht kunnen in het nieuwe complex in Huise. Inwoners kunnen kiezen uit drie plaatsen. Om de drie balies vlot te laten draaien, voert de gemeente wel een systeem van afspraken in", voorziet Hutsebaut.





De verbouwing van het gemeentecomplex in Huise zal ongeveer 2 miljoen euro kosten. Daarbij komt nog eens 120.000 euro voor het opruimen van een 19 jaar oude bodemvervuiling als gevolg van een lekkende mazouttank. Het gebouw moet midden volgend jaar instapklaar zijn. (DCRB)