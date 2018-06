Buren Strijpstraat houden feestelijke opening fietsstraat 18 juni 2018

Bewoners van de Strijpstraat in Zingem zijn zo in hun nopjes met de heraanleg van hun straat, dat ze een feest hielden. "Met de steun van de gemeente, maar wel op ons iniatiatief", vertelt goudsmid Georges Kuipers. "In de jaren 60 was dit hier een drukke winkelstraat. Dan volgde de teloorgang, dus we zijn heel tevreden met de nieuwe look." De buurt kreeg ook inspraak bij de herinrichting. "Peter Martens, diensthoofd van onze technische dienst, is met een wit blad naar de buurt getrokken en in overleg met de bewoners en handelaars is daaruit het plan ontstaan", zegt burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen). De Strijpstraat is de eerste fietsstaat in de Vlaamse Ardennen: fietsers hebben hier absolute voorrang. Auto's mogen tweewielers zelfs niet inhalen. (DCRB)