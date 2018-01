Brood Kruisemke is knipoog naar gemeentefusie 23 januari 2018

02u53 0 Zingem De nakende fusie van Kruishoutem en Zingem tot Kruisem inspireert de plaatselijke handelaars. Bij bakker Redgy Taerwe aan de Kruishoutemsesteenweg in Zingem ligt voortaan een nieuw broodje in het rek: het Kruisemke.

"Ik heb er van beide gemeenten wat ingestopt. Het Kruisemke is gebaseerd op het Wannelappersbrood. Dat is een ode is aan de Zingemse wannelappers, de mannen die vroeger rieten manden herstelden. En we gebruiken eitjes uit Kruishoutem. De rozijntjes in het brood symboliseren de wijn die er is gevloeid om tussen de twee gemeenten tot een goede overeenkomst te komen", knipoogt bakker Redgy, terwijl hij met de burgemeesters Joop Verzele en Kathleen Hutsebaut het Kruisemke laat zien.





"Het is een luxebroodje dat heel pittig is van smaak. Daardoor is het niet nodig om er beleg bij te nemen. Maar het kan zeker", geeft de bakker nog mee. Een Kruisemke weegt 500 gram en kost 2,90 euro. (DCRB)