Boeregemvrienden vullen ontbijtdozen voor kansarmen

De Boeregemvrienden Etienne Poelman, Christiaan Van Herzeele en Achiel De Ruyck. Zingem De Boeregemvrienden zorgen voor een extra warm eindejaarsweekend. In plaats van hun driedaagse Boeregemkermis, zet het feestcomité zich dit jaar in voor kansarmen uit de regio Nazareth, Kruishoutem en Zingem. "We vullen 250 ontbijtdozen, zodat iedereen kan genieten van een feestelijk nieuwjaarsontbijt", zegt Christiaan Van Herzeele.

De Boeregemvrienden trokken in 2016 na 36 jaar de stekker uit hun driedaagse kermis. Een hevige storm duwden de rekeningen in het rood en een gebrek aan opvolging met daarbovenop onzekerheid over het terrein gaven de doorslag. Geen Boeregemkermis in 2017, maar toch willen de vrienden het jaar in schoonheid afsluiten.





"Het begon te kriebelen om toch iets op poten te zetten", zegt Christiaan Van Herzeele. "En waarom niet eens een warme actie voor de kansarmen in onze regio? We hebben beslist om via sponsoring ontbijtdozen samen te stellen. Deze pakketten zitten boordevol lekkers, zoals anderhalve liter fruitsap, chocomelk, fruit, broodjes en beleg."





"Er was echter een probleem: wij weten niet wie in aanmerking komt, maar we hoeven dat ook niet te weten. Omdat vele mensen ook liever anoniem blijven, werken we samen met de drie OCMW-diensten van Nazareth, Zingem en Kruishoutem. Zij zullen de ontbijtdozen morgen (vandaag, nvdr.) uitdelen. In totaal gaat het om zo'n 250 personen." (ASD)