Blauw-Zwart Hoekske supportert voor Rode Duivels 26 juni 2018

Sinds vele jaren is cafe De Welkom van de zussen Anne-Mie en Katrien Vanheuverswyn een bekend supporterslokaal van voetbalclub Club Brugge. De blauw-zwarte kleuren primeren er en tweejaarlijks komen topspelers op bezoek tijdens de supportersavond. Nu , ter gelegenheid van de wereldbeker, hebben de blauw-zwarte kleuren plaats moeten maken voor de Belgische driekleuren en er werd zelfs een ... kunstgrasmat in het café gelegd: men komt het café binnen op een tricoloretapijt. En voor de openingsmatch Belgie-Panama op groot scherm in het café daagden de duivelsupporters in de Belgische kleuren.





(MAN)