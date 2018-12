Bewust Omgaan Markt van Wereldfront Zingem lokt heel wat bezoekers Ronny De Coster

15 december 2018

16u53 7 Zingem De Bewust Omgaan Markt van Wereldfront Zingem heeft flink wat volk naar de gemeentelijke zaal De Griffel in Ouwegem gelokt.

Een dertigtal standhouders exposeren en verkopen er producten die ze zelf vervaardigen: honing, siropen en confituren, maar ook houten speelgoed en kledij.

“We mogen heel blij zijn met de belangstelling”, bedenkt Marc Verbeeck, die op de markt een kraampje met eigen bereidingen uitbaat. “We doen deze beurs om de twee jaar. De vorige editie was al een meevaller, maar nu doen we het nog veel beter. Het toont aan dat mensen almaar bewuster worden van wat ze kopen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen”, zegt Verbeeck.