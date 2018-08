Bewoners niet akkoord met nieuwe voorgestelde straatnaam 17 augustus 2018

Bewoners van de Warande in Zingem gaan niet akkoord met de nieuwe naam die de gemeente aan hun straat wil geven. "Wij hadden Berkenhof voorgesteld, maar de gemeente maakt daar Berkenhofstraat van. Dat vinden we niet klinken", zo lieten ze gisteren weten met een petitie die ze afgaven aan burgemeester Kathleen Hutsebaut (CD&V). Alle 12 gezinnen van onze wijk hebben deze ondertekend", toonde initiatiefnemer Chris Beyaert.





Ook bewoners van de Gaverstraat hebben bezwaar aangetekend. Zij willen niet dat hun straat binnenkort Antoon Trieststraat heet en hebben Tweebekenstraat als alternatief voorgesteld.





"De naamkeuze is nog niet definitief: het openbaar onderzoek loopt nog. Dit was een voorstel van de adviescommissie. Maar het schepencollege en gemeenteraad zullen in september beslissen. Het is mogelijk, dat we de namen nog veranderen", zei burgemeester Kathleen Hutsebaut gisteren.





