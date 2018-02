Bestelwagen kantelt na aanrijding met vrachtauto 23 februari 2018

Op de Ouwegemsesteenweg in Ouwegem is gisterenochtend een zwaar ongeval gebeurd. Jozef Dhondt (87) uit Kruishoutem reed er met zijn bestelwagen in de richting van Ouwegem, toen hij op het kruispunt met de Kloosterstraat botste met een vrachtwagen die de straat wou oversteken. Na die aanrijding is de bestelwagen gekanteld. "Het was toch een heel luide klap en de auto is dan nog een heel eind op zijn zijkant over het wegdek geschoven. Ik ben meteen naar de wagen gelopen en zag dat de chauffeur er absoluut niet uit kon geraken. De man was bij bewustzijn, maar doordat de bestelwagen op zijn zijkant lag, kreeg hij het portier niet open. Ik heb hem uit de wagen kunnen halen via de voorruit, die door de klap al stuk was gegaan", vertelt Guy Godefroidt, die vlak bij de plek woont waar het ongeval is gebeurd. De chauffeur van de bestelwagen is naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde gebracht. Hij had bij het ongeval alleen een paar schrammen opgelopen. Een team van de brandweerpost Gavere kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. (DCRB)