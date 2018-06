Beklaagden riskeren werkstraf voor zinloos geweld op KSA-fuif 19 juni 2018

Twee jongemannen hebben zich voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor zinloos geweld op een KSA-fuif in Zingem. De twee worden ervan beschuldigd een jongen van zestien in elkaar te hebben geslagen.





Op 25 oktober 2015 trok de zestienjarige A.S. naar de voetbalterreinen in Huise (Zingem) voor een KSA-fuif. Wat een toffe avond en nacht had moeten zijn, draaide voor de jongen veel slechter uit. Hij kreeg meerdere slagen in het gezicht van verschillende mensen, waardoor hij vijf dagen niet naar school zou kunnen gaan. Twee van de daders werden gisteren in de rechtbank verwacht om zich te verdedigen. "Hun betrokkenheid blijkt duidelijk uit de verklaringen van getuigen en het slachtoffer", aldus de procureur. De twee riskeren een werkstraf van 80 uur en een boete van 50 euro.





Volgens de advocaat van één van de beklaagden deelde het slachtoffer zelf de eerste vuistslag uit. "Mijn cliënt botste tijdens het dansen tweemaal per ongeluk tegen het slachtoffer. Hij heeft zich daarvoor geëxcuseerd, maar kreeg een duw en een vuistslag op zijn slaap. Om zich te verdedigen heeft hij zelf één slag uitgedeeld." De tweede beklaagde hield dan weer vol dat hij enkel wilde tussenkomen in het gevecht. Het zouden anderen zijn geweest die het slachtoffer hebben toegetakeld. De rechter oordeelt op 17 september. (LDO)