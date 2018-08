Bassie scoort met gratis dinsdagconcerten 03 augustus 2018

Reeds ettelijke jaren pakt Rik Vandenhove, alias Bassie, uitbater van café 't Paradijs, uit met gratis dinsdagconcerten in de zomermaanden en dit onder de kerktoren op het Dorpsplein. Dit jaar staan er zes geprogrammeerd en vorige dinsdag stond coverband The Vicious op de afffiche. Die lokten niet alleen een opkomst van zo'n 650 concertgangers, maar ze waren ook de beste liveband die men er reeds gezien en gehoord had. Wat hen meerdere open doekjes opleverde. Dinsdag 7 augustus staan Kate Lane en de partyband Ontpopt op het podium en afsluiten doet men op 14 augustus met André Hazes-imitator Dimi en Kurt Burgelman van Biesebaaze.





(MAN)