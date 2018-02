Bassie's dropping 28 februari 2018

Wie wil deelnemen aan de Bassie's dropping op vrijdag 2 maart, moet vooraf inschrijven. Deelnemen kost 8 euro. Start tussen 19 en 21 uur aan zaal de Klub in de Kwaadstraat. De dropping is 10 kilometer lang met twee controleposten onderwerg en een versnapering onderweg. Inschrijven in café 't Paradijs, Dorpstraat 11 of via 0478/55.67.98. (MAN)