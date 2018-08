Bandfabriek opent B&B naast bedrijf THE-FOX VERWELKOMT ZOWEL ZAKENLUI ALS TOERISTEN RONNY DE COSTER

22 augustus 2018

02u39 0 Zingem Aan Den Bos in Ouwegem opent B&B The Fox-House de deuren. "Het idee is ontstaan omdat we hier zakenlui van ons bedrijf te slapen wilden leggen, maar we willen nu ook een uitvalsbasis zijn voor wie de Vlaamse Ardennen wil verkennen", zeggen zussen Isabelle en Christel Devos.

B&B Fox-House is ontstaan vanuit de Bandfabriek Devos aan Den Bos nabij de N60 in Zingem. Dat familiebedrijf wordt gerund door de zussen Isabelle en Christel Devos. "We krijgen in ons bedrijf heel vaak buitenlandse zakenlui op bezoek en regelen voor hen dan een plaats waar ze kunnen overnachten. Dat is meestal een hotel. Maar een bed and breakfast heeft toch meestal een tikkeltje meer en uiteindelijk kwamen we op het idee om er zelf een te beginnen. Deze villa, die op de site van het bedrijf staat, leek ons een ideale opportuniteit om meteen ook mijn zoon de kans te geven om zijn droom waar te maken", vertelt Isabelle.





"Zakenlui zullen een deel van ons cliënteel vormen, maar we willen met The Fox-House ook focussen op toeristen en wielerliefhebbers. We zitten hier in een prachtige landelijke streek", zegt Jordi Roels (21), zoon van Isabelle. "Ik wil onze B&B zien uitgroeien tot een uitvalsbasis voor wie de streek wil verkennen. We gaan daarom ook samenwerken met partners in de buurt. Zelf bieden we wel een ontbijt aan, maar we kunnen onze klanten ook de weg wijzen naar leuke adressen. Onder meer de restaurants Benoit De Witte en Bonaparte zijn hier vlakbij. We stellen fietsen en e-bikes ter beschikking en hebben in de buurt ook een verhuurder van 2 pk'tjes. Dat biedt mogelijkheden voor leuke arrangementen", gelooft Jordi.





Bubbelbad

In de fraai gerenoveerde villa zijn drie gastenkamers en die zijn van alle luxe voorzien. "Badkamers zijn uitgerust met bubbelbaden en instapdouches. Voorts is er ook airco, wifi en een uitstekende geluidsinstallatie aanwezig. Alles samen kunnen hier acht mensen verblijven. Je kan per kamer huren, maar ook opteren om de hele woning te huren. De woonkamer hebben we ingericht als gemeenschappelijke zitruimte en plek voor het ontbijt. We hebben een grote tuin, een petanquebaan en een tennisveld", toont Jordi.





Gemiddelde prijs

Toch zet hij The Fox-House aan een vrij gemiddelde prijs in de markt: een kamer op de eerste verdieping kost 95 euro per nacht, terwijl je voor die beneden 105 euro betaalt. "Dat zijn gewone prijzen. Er zijn in de regio al vele B&B's. Je moet dus wel concurrentieel zijn. Wij proberen ons te onderscheiden door meer te bieden en toch niet duurder te zijn", legt Jordi uit.





The Fox-House beschikt overigens ook over een zaal voor seminaries, bedrijfspresentaties en private feestjes. "We hebben een capaciteit voor een vijftigtal genodigden. Wat de catering betreft laten we de mensen vrij. Wij kunnen die verzorgen, maar dat is geen verplichting", zegt Jordi.





Meer info: www.fox-house.be