Energiemaatschappij Eandis heeft een eerste laadpaal voor elektrische voertuigen laten plaatsen in het midden van twee parkeerplaatsen in de Tuinwijk langs de kant van het administratief centrum in Zingem.





De beide parkeerplaatsen zijn voortaan voorbehouden voor elektrische voertuigen voor de duur van het opladen van de batterijen.





(DCRB)