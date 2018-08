Anderhalf jaar omrijden voor heraanleg dorpskern Geen doorgaand verkeer en openbaar vervoer tot lente 2020 RONNY DE COSTER

11 augustus 2018

02u27 0 Zingem Terwijl in hartje Ouwegem nog volop nieuwe leidingen worden aangesloten, maakt het dorp zich al op voor het grote werk: de vernieuwing van de riolering en de herinrichting van de Ouwegemsesteenweg in de dorpskom. Dat zal anderhalf jaar lang een impact hebben op het verkeer: auto's moeten omrijden en het openbaar vervoer kan al die tijd niet door Ouwegem-dorp.

De werkzaamheden voor de aanleg van de nutsleidingen zijn ondertussen afgelopen. De nutsmaatschappijen zijn wel nog bezig om de aansluitingen van de woningen aan te koppelen op de nieuw aangelegde leidingen. Op 20 augustus begint de Meulebeekse aannemer Vuylsteke met de heraanleg van de riolering en de herinrichting van de weg. Dat is een immens werk, dat volgens de planning anderhalf jaar in beslag zal nemen. De gemeente Zingem en het Vlaams Gewest maken van het graafwerk voor de rioleringen immers ook gebruik om de dorpskom grondig te hertekenen.





De aannemer werkt in acht fasen. Tot eind november ligt de werfzone van aan de Beertegemstraat tot aan café De Welkom. Daarna komt het plein aan de Griffel aan de beurt. Dat moet eind februari volgend jaar klaar zijn. De graafmachines rukken vanaf maart verder op tot aan de waterloop ter hoogte van huisnummer 122. Daarna gaat het richting kruispunt Boeregemstraat en tenslotte komt de riolering op een stuk Kruishoutems grondgebied aan bod. Na de aanleg van de riolering werkt de aannemer nog aan een pompstation, waarna de aansluitingen op private domeinen gebeuren.





Impact op verkeer

De werkzaamheden zijn ingrijpend en hebben daardoor een grote impact op de verkeersafwikkeling. Doorgaand en zwaar verkeer vanuit Lozer moet komend anderhalf jaar omrijden via de Deinsebaan naar de N60. Voor het plaatselijk verkeer is er per fase een omleiding voorzien. In de eerste fase vanaf 20 augustus rijdt plaatselijk verkeer richting Lozer via de Beertegemstraat, Landegemstraat en Ouwegemstraat naar de Ouwegemsesteenweg. Wie in de omgekeerde richting, dus naar Zingem wil, moet de wegomlegging volgen langs de Kloosterstraat, Huiseplein, Lange Ast en N60.





"Wie onaanvaardbare hinder ondervindt of problemen vaststelt, vragen we om meteen contact op te nemen met onze technische dienst, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken", zegt burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen).





Duidelijk communiceren

Ze benadrukt dat de gemeente grote inspanningen doet om met de bevolking duidelijk te communiceren over het verloop van de werkzaamheden." Onze toezichter Tom heeft ook een overzicht opgemaakt van alle handelaars die mogelijk hinder kunnen ondervinden van de weg- en rioleringswerkzaamheden. Hij zal proberen alle winkels en bedrijven en de aanrijroutes daar naartoe op een overzichtelijke manier te signaleren. De ongemakken zijn nu eenmaal onvermijdelijk, maar Ouwegem zal na deze werkzaamheden een serieuze opwaardering kennen", relativeert de burgemeester.





De Ouwegemnaren moeten het ook stellen zonder openbaar vervoer ter plaatse. Gedurende de volledige duur van de werkzaamheden zullen autobussen van De Lijn de haltes Pluimke, Dorp en Beertegemstraat niet meer aandoen. De bussen rijden via de Kloosterstraat, Huiseplein, Lange Aststraat en de N60 naar de Kruishoutemsesteenweg. Richting Lozer zullen ze dezelfde route volgen. De dichtstbijzijnde alternatieve haltes zijn Ouwegemsesteenweg - Kloosterstraat, Ouwe Smisse (Kloosterstraat), RVT Home Vijvens (Kloosterstraat), Café Tonneke (Lange Aststraat) en Selexion Van Assche (Kruishoutemsesteenweg). Het zal al snel voorjaar 2020 zijn als het nieuwe gemeentebestuur met de fanfare door het vernieuwde dorp van Ouwegem trekt.