7 keer betrapt: Audi A4 verbeurdverklaard DRONKEN AUTOMOBILIST OOK WEERSPANNIG TEGENOVER POLITIE THOMAS VANDEWALLE

07 juni 2018

02u39 0 Zingem De 41-jarige N. V. O. uit Wortegem-Petegem zag gisteren zijn Audi A4 verbeurdverklaard worden nadat hij al voor de zevende keer dronken achter het stuur werd betrapt en zich weerspannig gedroeg ten opzichte van de politie. "Ik ga uw kop instampen", riep hij een agent toe.

De feiten waarvoor N. V. O. zich gisterenmorgen in de Oudenaardse politierechtbank moest verantwoorden, zijn niet fraai. Zo was hij op 23 april vorig jaar naar het dorpsplein van Zingem gereden om daar in een café de voetbalmatch van Club Brugge tegen Anderlecht te volgen op groot scherm.





Een cafébazin zag hoe de man er over het voetpad reed, zich half in de struiken parkeerde en daarbij ook een paaltje van de gemeente aanreed. Om erger te voorkomen, alarmeerde ze de politie. Dat was niet naar de zin van de man, die weigerde mee te gaan met de agenten.





Match missen

"Hij heeft zich heel weerspannig gedragen. Hij was boos omdat hij de voetbalmatch zou missen", klonk het opvallende pleidooi van zijn advocaat. "Het was dan ook een heel belangrijke wedstrijd voor hem." De dronken chauffeur weigerde een ademtest en bloedproef af te leggen en bedreigde de agenten. "Ik ga uw kop instampen", riep hij naar een van hen.





De procureur merkte op dat de man in het verleden al 6 keer werd veroordeeld voor dronken sturen. Zijn advocaat benadrukte daarop dat zijn laatste overtreding wel al dateert van 2009.





"Niet 'stiepelzat'"

"Hij heeft intussen een vaste relatie en een kind. Hij is dus rustiger en wijzer geworden. Hij had deze keer wel opnieuw gedronken, maar hij was niet 'stiepelzat'."





Voor de politierechter was de maat echter vol. Hij legde de hardleerse bestuurder een geldboete van 4.800 euro en een jaar rijverbod op. Als hij zijn rijbewijs daarna terug wil, moet hij eerst zien te slagen in medische en psychologische proeven op. Daarnaast paste hij artikel 42 toe van de verkeerswet, dat hem toelaat een rijbewijs onmiddellijk levenslang in te trekken als een persoon lichamelijk of geestelijk niet in staat blijkt te sturen. Na 6 maanden kan dat al terug opgeheven worden, maar dan moet hij met bewijsstukken kunnen aantonen dat hij wel degelijk in staat is om te rijden.





Het voertuig van de man, een Audi A4, werd verbeurdverklaard.