60 jaar 't Sportpaleis, met dank aan nonkel Tuur BEKEND WIELERCAFÉ VIERT JUBILEUM MET DRIE DAGEN FEEST RONNY DE COSTER

21 augustus 2018

02u33 0 Zingem 't Sportpaleis, het bekendste café van Zingem en omstreken, bestaat 60 jaar. Van dat jubileum maken uitbaters Eric en Kim een groot feest mét een knipoog naar Tuur Decabooter. Want al zestig jaar leeft hier de ziel van de Flandrien.

De naam van het café wordt vaak in één adem genoemd met die van oud-wielrenner Tuur Decabooter. Hij is de oom van Eric, die vandaag samen met Kim De Jaeghere het café uitbaat. "De ziel van mijn nonkel Tuur leeft al zestig jaar in dit café", begint Eric te vertellen. Julien Decabooter en Irma Steurbaut, de ouders van Tuur, namen in 1958 het café Sportpaleis over. Twee jaar later won Tuur de Ronde van Vlaanderen. "Die zege was voor het café meteen een grote doorstart. Nonkel Tuur sprak de mensen van Zingem toe van op het balkon. Aan de gevel kwam onder de naam van het café een emailbord met 'Bij beroepsrenner Arthur Decabooter'. 't Sportpaleis was prompt een wielercafé geworden en is dat ook altijd gebleven", vertelt Eric.





Familie Decabooter

De voorbije zestig jaar bleef het café ononderbroken in handen van de familie Decabooter. Na de ouders van Tuur nam zijn jongste zus Inès de zaak over. Op haar beurt kwam haar dochter Kristel achter de tapkast en sinds 2002 baat Kristels broer Eric samen met zijn echtgenote Kim 't Sportpaleis uit.





"Het succes van dit café ligt hem in de authenticiteit. Je kan wel een café openen en het dan wielercafé noemen, maar hier heb je niet dat kunstmatige. Het is vanuit de koers gegroeid. En ik ga er vooral prat op dat iedereen zich hier thuisvoelt. Mensen van alle leeftijden komen hier de sfeer opsnuiven of genieten van een van de zestig bieren die ik in huis heb. Hier zitten jonge mensen samen met tachtigers te kaarten. En ook niet onbelangrijk voor een echt volkscafé: een pintje kost hier maar 1,30 euro", vertelt Eric.





48 uur op rollen

Ook evenementen houden 't Sportpaleis levend, er is altijd wel iets te doen. Spraakmakend is onder meer de jaarlijkse 48 uur op rollen voor een goed doel. Binnenkort moet ook de zestigste verjaardag van 't Sportpaleis een groot evenement worden. Op vrijdag 31 augustus is er Radio Guga met Guga Baul en aansluitend een fuif met Zingemse dj's. Zaterdag 1 september staat in het teken van Tuur Decabooter met een El Toro-Tuur-Tour. Ook schietstuiveren en een foute party staan dan op de affiche. Op de derde dag van het verjaardagsfeest, treedt Voice Male op in de Sint-Bavokerk van Zingem.





Kaarten (20 euro voor het bijna uitverkochte Radio Guga en 12 euro voor Voice Male), zijn te bestellen op het telefoonnummer 09/384.11.33 of in café 't Sportpaleis.