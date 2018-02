54-jarige slaat al zigzaggend op de vlucht 22 februari 2018

De 54-jarige W. D. uit Zingem moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden voor een bijzonder ongeval dat zich voordeed op 17 maart vorig jaar.





De man reed toen een stilstaand voertuig aan en sloeg op de vlucht. De chauffeur van het aangereden voertuig zette de achtervolging in en stelde vast hoe de Zingemnaar al zigzaggend over de weg reed, terwijl hij een groot oliespoor achterliet.





In zijn vlucht reed hij ook nog een ander voertuig aan en reed hij door een veld om te ontsnappen aan zijn achtervolger. De agenten konden brokstukken van de wagen volgen tot aan de deur van de man. Toen ze aanbelden, deed hij echter niet open. "Wat wou je verbergen?" richtte de politierechter zich tot de man. "Je bent al twee keer veroordeeld voor sturen onder invloed. Dit doet dan ook vermoeden dat je ook nu had gedronken."





De man liet weten dat hij op de vlucht sloeg uit paniek en dat hij eens hij thuis was op zijn bed was gaan liggen omdat hij zich niet goed voelde.





De politierechter legde hem een geldboete van 1.200 euro en 2,5 maanden rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)