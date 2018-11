30% rijdt te snel in Molendam- en Beertegemstraat in Ouwegem



Ronny De Coster

22 november 2018

14u33

Bijna één chauffeur op drie lapt de tijdelijke snelheidslimiet in de Molendamstraat en Beertegemstraat in Ouwegem aan zijn laars. Dat is gebleken bij een recente politiecontrole.

In de Molendam- en Beertegemstraat heeft de gemeente de maximaal toegelaten snelheid tijdelijk op 30 kilometer per uur gebracht. De straten dienen als tijdelijke omleidingsweg voor plaatselijk verkeer, omdat de Ouwegemsesteenweg onderbroken is.

Maar het omgeleide verkeer rijdt vaak te snel: 22 van de 75 recent gecontroleerde auto’s ging over de snelheidslimiet toen de politie er onlangs met de snelheidsmeter langs de kant stond.

Ook Landegemstraat

Eerder is ook al in de Landegemstraat een tijdelijke zone 30 ingevoerd. Ook daar gingen bij de eerste politiecontroles veel chauffeurs op de bon.