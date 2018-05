21 jaar oud en al twee maanden rijbewijs kwijt 05 mei 2018

De 21-jarige M. V. uit Zingem moest zich gisteren in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij met een glas te veel op een ongeval veroorzaakt had. Ondanks zijn jonge leeftijd, was hij niet aan zijn proefstuk toe. "Hij zal het over een andere boeg moeten gooien", vertelde zijn advocaat. De man zelf liet weten veel spijt te hebben. Hij kreeg een boete van 800 euro en twee maanden rijverbod opgelegd. Zijn rijbewijs krijgt hij pas terug als hij opnieuw slaagt in het theoretisch en praktisch rijexamen én in de medische en psychologische proeven. (TVR)