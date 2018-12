15 teams in tweede algemene quiz van VK Nieuwe Wijk Ouwegem André Marlier

06 december 2018

14u28

André Marlier

In zaal De Welkom te Ouwegem organiseerde liefhebbersvoetbalteam VK Nieuwe Wijk Lozer een tweede algemene quizavond voor streekteams. Johan Vervaecke zorgde voor de presentatie en van de 15 teams van vier haalde “Wat was dat nu weer ? “ uit Lozer het met 6 punten boni van “De 3 wijzen en Miquel” uit Kruishoutem . Zij traden aan met Jürgen Vandenbroucke, Skrin Pothe, Sebastien Beels en Miguel Symons. Op de derde plaats eindigden “Hilding Anders” Zingem met Rudy Vertriest, Ellen Vandenberghe, Wim Mertens en Danny Deurbroeck. De top-3 zien we omringd door de organisatoren.