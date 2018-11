149 Zingemnaren eisen terugkeer van verdwenen zebrapad op de Nederzwalmsesteenweg Ook wij waren verrast toen die oversteekplaats verdween en willen dat het terugkeert”, zegt burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen) Ronny De Coster

Bewoners van de Nederzwalmsesteenweg en omliggende straten blijven strijd voeren voor de terugkeer van het zebrapad nabij het kruispunt met de Verbindingsstraat. De oversteekplaats werd enkele weken geleden door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen plots weggehaald. Die beslissing heeft een storm van protest op gang gebracht en zelfs een actiecomité doen ontstaan. “Het is en blijft voor ons onbegrijpelijk dat dit zebrapad, dat door zo veel mensen werd gebruikt, ineens moest verdwijnen. We zijn met een petitie rondgegaan en die is door 149 mensen ondertekend”, verduidelijkten Michiel De Smet en Ward Uyttenhove toen ze deze avond de petitie overhandigden aan burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen).

“Het gemeentebestuur was even verrast toen Wegen en Verkeer dat zebrapad had weggenomen en ook wij zullen er blijven op aandringen, dat die oversteekplaats terugkomt. Begin december zitten we hierover met AWV rond de tafel”, zei Hutsebaut.