"Naam zaak behouden uit nostalgie?" HANDELAARS VERVEELD MET WIJZIGING STRAATNAAM BIJ FUSIE RONNY DE COSTER THOMAS VANDEWALLE

31 maart 2018

03u23 0 Zingem Dertien straten in Kruishoutem en zes in Zingem moeten als gevolg van de nakende fusie van naam veranderen omdat ze in beide gemeenten bestaan. "Vervelend als je je zaak naar de straat hebt genoemd", vinden ze bij 'Koffieklets den Ommegang' in de Ommegangstraat.

Je horecazaak noemen naar de straat waarin die is gevestigd om dan te moeten vaststellen dat de straat van naam verandert. Dat is wat Luc Vanoost en zijn vrouw Martine De Vlieger van 'Koffieklets den Ommegang' in de Ommegangstraat in Kruishoutem momenteel overkomt. De Ommegangstraat is één van de negentien straatnamen die ofwel in Kruishoutem ofwel in Zingem moeten veranderen, omdat ze nu in beide gemeenten bestaan. "Leuk is anders", zucht Luc. "We hebben heel wat drukwerk met daarop ons adres. Aan de gevel prijkt een bord waarop de straatnaam staat. De naamswijziging zal heel wat rompslomp met zich meebrengen. Toppunt is dat onze zaak naar de straat is genoemd. Moeten we die naam veranderen of hem behouden uit nostalgie?", vraagt hij zich af. "We zitten toch wat verveeld met deze situatie. Ook een beginnende zelfstandige uit de straat is er niet over te spreken. Hij liet net heel wat drukwerk uitvoeren, maar moet nu alles laten aanpassen."





Volgens de burgemeesters van beide gemeenten is het veranderen van 19 straatnamen noodzakelijk. "De keuze is gemaakt op basis van het aantal adressen, inwoners en bedrijven in de betrokken straat", zegt Zingems burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen) "De bewoners kregen deze week een brief en worden uitgenodigd om mee na te denken en voorstellen te doen voor een nieuwe straatnaam. Ook de heemkundige kringen, cultuurraden en álle inwoners mogen voorstellen doen." Ze krijgen drie weken de tijd.





Geschrapt

Ook het Federaal Adrescomité, bpost, de politie en brandweer wierpen hun licht op de lijst met mogelijks problematische straatnamen in toekomstig Kruisem. Een eerste categorie waren de identieke straatnamen. Maar ook sterk gelijkende straatnamen zijn niet wenselijk. Om verwarring voor zowel inwoners als veiligheidsdiensten, postbedeling, overheidsdiensten, gps-systemen... te voorkomen, wordt in sommige straten ook een hernummering doorgevoerd. Drie straten worden geschrapt omdat ze weliswaar nog op de kaart staan, maar er in de praktijk niet meer zijn: Groeneweg en het Stropersstraatje in Zingem en het Groenstraatje in Kruishoutem.