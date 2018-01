'Ereboeren on tour' promoten verkiezing eierboer en eikoningin 24 januari 2018

Dit jaar worden tijdens het paasweekend de laatste Kruishoutemse eierboer en eikoningin verkozen . Vanaf 2019 worden Kruishoutem en Zingem immers de fusiegemeente Kruisem.





Net als vorig jaar trekt de 'Orde van ex-eierboeren' naar de Zingemse cafés om propaganda te maken voor deze verkiezingen en om daar kandidaten te vinden. En vorig jaar werd alvast Debby De Coninck uit Zingem tweede eredame. Luc Van Oost en Bernard Beke slaagden er zelfs in de nieuwe Eicomité-voorzitter Joop Verzele mee te krijgen op deze promotoer. Op de foto zien we het gezelschap in café Tonneke in Huise met waardin Martine.





(MAN)