"Als lijsttrekkersduo samen campagne voeren" BURGEMEESTERS VERZELE EN HUTSEBAUT TREKKEN SAMEN CD&V-LIJST IN FUSIEGEMEENTE THOMAS VANDEWALLE

13 februari 2018

02u55 0 Zingem Huidig burgemeester van Kruishoutem Joop Verzele en zijn Zingemse collega Kathleen Hutsebaut zullen voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober samen de lijst van CD&V Kruisem trekken. Allebei staan ze naar eigen zeggen te springen om burgemeester te worden van de nieuwe fusiegemeente. "Het is de kiezer die beslist", klinkt het.

In oktober trekken de inwoners van de negen dorpen van Zingem en Kruishoutem voor het eerst naar de stembus om een bestuur te kiezen voor de nieuwe fusiegemeente Kruisem. Het bestuur van CD&V Kruisem heeft nu de lijsttrekkers aangeduid. Joop Verzele zal zoals verwacht op plaats één staan, Kathleen Hutsebaut neemt de tweede plaats in.





"Het is wel de bedoeling om als lijsttrekkersduo samen campagne te voeren", benadrukken beide burgemeesters. "We willen samen, zij aan zij, lijsttrekker zijn van een schitterende ploeg. Met die ploeg willen we van de fusie een succes maken. Een betere en efficiëntere dienstverlening voor onze inwoners is het doel. Samen met onze bestuursploeg hebben we de keuze gemaakt om onze gemeentes te fusioneren. Dat betekent ook dat we eigen posities en zekerheden durven opgeven. We willen samen naar de kiezer trekken en leggen dan ook ons lot in handen van die kiezer." Bij de verkiezingen in 2012 was Joop Verzele goed voor 3.030 stemmen of maar liefst 47,40 procent van de kiezers. "Of ik nog even populair ben, is moeilijk in te schatten", vindt hij. "Ik probeer overal aanwezig te zijn en te luisteren naar iedereen. En ja, ik toon me ook steeds meer in Zingem. Uiteraard zou ik graag burgemeester worden van de fusiegemeente, maar Kathleen wil dat ongetwijfeld ook." Hutsebaut haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 1.283 stemmen. "De afspraak is dat diegene met de meeste stemmen burgemeester wordt", aldus Hutsebaut. "De campagne is alvast gestart. Vast staat dat ik ook in Kruishoutem overal warm wordt onthaald. Er zijn al veel mensen die me daar kennen", knipoogt ze. "Ik keer dan ook altijd met een warm gevoel terug naar huis."





Lijstduwers

Tegelijk zijn ook de lijstduwers aangeduid. Ook hier een duo: op de voorlaatste plaats komt de Zingemse CD&V-voorzitter en gemeenteraadslid Marc De Kimpe. Op de laatste plaats komt Kruishoutems schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne, die ook bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen lijstduwer was. "Onze lijst zal bestaan uit een mix van ervaring en vernieuwing, met een evenwaardige vertegenwoordiging vanuit de twee gemeentes", geven beide nog mee. In de komende weken wordt de CD&V-lijst verder uitgewerkt en bekend gemaakt.