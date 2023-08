Zes voetbalclubs over de lange wachtlijsten voor jeugdspelers: “Gebrek aan geëngageerde trainers is een probleem”

Nooit eerder stonden er zoveel voetballertjes op het veld in Vlaanderen: maar liefst één op drie jongens tussen zeven en vijftien is aangesloten bij een voetbalclub. Maar door die groeiende populariteit is er niet genoeg plaats voor elke jongen met voetbalambities. In een kwart van de clubs is er een wachtlijst. Wij spraken met enkele lokale clubs verspreid over Vlaanderen. Hoe groot is het probleem? En hoe beslissen ze wie wel of niet op het veld mag aantreden?