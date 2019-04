Zwaar vrachtverkeer negeert omleiding door defecte brug Humbeek Politie gaat extra controleren Dimitri Berlanger

10 april 2019

18u08 0 Zemst De onderbroken brug over het Zeekanaal in Humbeek zorgt voor sluipverkeer door zware vrachtwagens. Sommige chauffeurs blijken zich niet aan de voorziene omleiding te houden en duiken al te vaak op in onder meer de Spiltstraat, de Stijn Streuvelslaan en Grimbergsesteenweg. Er zijn bij de gemeente Zemst dan ook al verschillende klachten binnengelopen. De politie gaat extra controleren.

Het is intussen al van 17 januari geleden dat een schip geladen met zand de brug aan Humbeek Sas ramde. Gelukkig vielen er geen gewonden, maar de schade was wel immens. Het brugdek werd weggehaald en het verkeer moet sindsdien omrijden. Voor voetgangers en fietsers is een veerdienst ingesteld.

Noodplan

Een noodplan werd opgemaakt met daarbij ook de nodige omleidingen voor het zwaar verkeer. De brug van Humbeek is namelijk een druk gesolliciteerde passage over het Zeekanaal. Voor het zware verkeer dat van de oostkant komt, werd een ruime omleiding voorzien via de A12 en E19 om dan afrit Grimbergen te nemen. “We kunnen die vrachtwagens gewoon niet door Kapelle-op-den-Bos en Zemst laten rijden”, klonk het.

Nu blijkt dat er toch een aantal vrachtwagenchauffeurs zijn die het niet zo nauw nemen en toch door rustige straten denderen waar een tonnagebeperking van 3,5 ton geldt. Dat is onder meer het geval in de Humbeeksebaan, Spiltstraat, de Stijn Streuvelslaan en de Grimbergsesteenweg in Eppegem. Toen wij er donderdagmiddag postvatten, vielen er op een half uur tijd toch een vijftal chauffeurs te tellen die zich van de omleidingen en tonnagebeperking niets aantrokken en met hun gevaarte door de straten denderden.

“De aangewezen omleiding wordt duidelijk niet altijd gerespecteerd”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “Er komen meldingen van buurtbewoners in onder meer Zemst-Laar, Zemst-Bos en Eppegem die overlast ondervinden. We hebben dit intussen besproken binnen onze Verkeerscel. Vandaar dat de politie extra gaat controleren op zwaar vrachtverkeer én sluipverkeer.”

Tonnagebeperking

Op de route die de vrachtwagenchauffeurs in kwestie zoeken, liggen ook een aantal scholen. “We willen onze schoolomgevingen veilig houden. Ook daar zal dus extra gecontroleerd worden op de tonnagebeperking én de snelheid.”

De gemeente merkte ook al op dat verkeersborden verdwijnen of verplaatst worden. “Uiteraard zetten we die meteen terug, maar ook hier willen we strenger optreden.”

Camera’s

Zemst onderzoekt ook samen met de politie of extra camera’s zouden kunnen helpen. De overlast van het zware verkeer lijkt zich vooral te focussen op Zemst en minder op Grimbergen. Bij de Mobiliteitsdienst daar zijn geen klachten binnengekomen, meldt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld).

Het zou nog zeker tot in juni duren voor er opnieuw een brug over het Zeekanaal ligt in Humbeek.