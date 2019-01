Zondag derde Kubb Cup in domein Sport Vlaanderen RDK

18 januari 2019

08u58 0 Zemst In het domein Sport Vlaanderen in Hofstade wordt nu zondag de derde editie van de Kubb Cup georganiseerd. Op het strand nemen de verschillende ploegen het tegen elkaar op.

Of je nu een beginnend kubber bent of een doorwinterde kubbliefhebber, zondag is het domein Sport Vlaanderen in Hofstade the place to be. Onder goedkeurend oog van een scheidsrechter/monitor van de Belgische Kubb Federatie bekampen verschillende ploegen van vier tot zes personen elkaar op het strand. Wie zelf niet wil kubben, kan supporteren en iets drinken in de gelegenheidsbar. Daarnaast kan er ook kubb gespeeld worden zonder deel te nemen aan het tornooi. Wie zijn eigen kubbmateriaal meeneemt, kan een spelletje spelen op één van de oefenveldjes.

De Kubb Cup is een initiatief van het Sportimonium in samenwerking met de Kubb Federatie en met logistieke steun van de gemeente Zemst en Sport Vlaanderen. De inschrijvingen zijn inmiddels afgesloten.