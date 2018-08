Zigeuners ruilen Elewijt voor Eppegem FRANSE GEZINNEN MOGEN 48 UUR OP TERREIN NAAST CREMATORIUM BLIJVEN ROBBY DIERICKX

29 augustus 2018

02u28 0 Zemst De woonwagenbewoners die twee weken geleden neerstreken op de voormalige camping Baarbeek hebben Elewijt gisteren verlaten... om zich acht kilometer verderop naast het crematorium in Eppegem te vestigen. De gemeente geeft hen 48 uur de tijd om te vertrekken. Doen ze dat niet, dan start het schepencollege een gerechtelijke procedure.

Toen de woonwagenbewoners op 14 augustus zonder toestemming neerstreken op de voormalige camping Baarbeek in Elewijt, kregen ze van burgemeester Bart Coopman twee weken de tijd om te vertrekken. De Franse gezinnen betaalden de gemeente 500 euro voor de huur van het terrein en ook de vzw Heirweg, de vereniging die regelmatig evenementen op de site organiseert, kreeg 500 euro voor het elektriciteitsverbruik. Daarnaast vroeg de gemeente ook nog een waarborg van 500 euro. Gisteren rond de middag was Coopman dan ook opgelucht toen de woonwagenbewoners het terrein op de afgesproken datum verlaten hadden.





Maar al snel kwamen er berichten uit deelgemeente Eppegem, want de 25 Franse gezinnen hadden hun woonwagens amper acht kilometer verderop op een braakliggend terrein in de Erasmuslaan vlak bij het crematorium en het dierenasiel geparkeerd. "Ze dachten dat het terrein op het grondgebied Grimbergen lag", aldus de burgemeester. "Net als twee weken geleden vroegen ze opnieuw of ze een maand mochten blijven. Omdat ze al twee weken in onze gemeente verbleven, heb ik nu beslist dat ze 48 uur de tijd krijgen om te vertrekken. De waarborg van 500 euro hebben we nog in ons bezit en krijgen ze pas terug als ze hun belofte nakomen."





Kordatere aanpak

Omdat coalitiepartner N-VA de burgemeester twee weken geleden al een "te zachte aanpak" in het dossier verweet, besloot Coopman gisteren een bijzonder schepencollege bij mekaar te roepen. Daarin werd beslist dat de woonwagenbewoners een document moeten ondertekenen waarmee ze bevestigen dat ze donderdagmiddag vertrekken. Eerste schepen Veerle Geerinckx (N-VA) is tevreden dat er nu voor een kordatere aanpak gekozen werd. "Hier vragen we al langer naar. Zelf heb ik vijf jaar geleden als waarnemend burgemeester een groep woonwagenbewoners een dagelijkse dwangsom van 500 euro opgelegd. Toen zijn ze na drie dagen naar een doortrekkersterrein vertrokken. Ik pleit ervoor dat we in de toekomst dezelfde aanpak hanteren, want anders blijven ze met onze voeten spelen. Laat de woonwagenbewoners telkens een papier ondertekenen waarmee ze bevestigen dat ze binnen de 48 uur onze gemeente verlaten. Doen ze dat niet, dan kunnen we gerechtelijke stappen ondernemen."





Gerechtelijke stappen

Coopman trok gisteravond meteen na het schepencollege naar de woonwagenbewoners, die het document ondertekenden en daarmee schriftelijk bevestigen dat ze het terrein morgen verlaten. "Doen ze dat niet, dan leiden we de gerechtelijke procedure in", besluit de burgemeester.