Zemstse wegen no-gozone voor trucks TONNAGEBEPERKING VANAF EIND JANUARI OP ALLE LOKALE WEGEN ROBBY DIERICKX

02u29 0 Foto Lukas Op de Grimbergsesteenweg is er al jaren een tonnagebeperking van kracht. Zemst Vanaf eind deze maand zijn vrachtwagens niet meer welkom op de Zemstse lokale wegen. Het schepencollege voert een totaalverbod in. Alleen vrachtwagens van lokale firma's en plaatselijk verkeer mogen nog door. "Een broodnodige maatregel, want de 40-tonners rijden onze wegen stuk", zegt mobiliteitsschepen Jan Verdoodt (CD&V).

De Brusselsesteenweg, de Damstraat, de Elewijtsesteenweg en de Tervuursesteenweg: dat zijn de vier bovenlokale wegen waarop vrachtwagens niet meer door zullen mogen. Het schepencollege voert immers op de lokale wegen een tonnagebeperking van 3,5 ton in voor al het doorgaand verkeer. "We kampen al jaren met overlast door vrachtwagens die in onze dorpskernen rijden, terwijl ze niet in onze gemeenten moeten zijn", weet mobiliteitsschepen Jan Verdoodt. "Met de invoering van de kilometerheffing op de snelwegen en de Brusselsesteenweg is dat probleem nog wat erger geworden. Niet zelden zie je 40-tonners door onze dorpskernen razen om naar Vilvoorde te rijden, omdat de firma's de kilometerheffing willen vermijden. Dat is niet alleen slecht voor onze wegen, maar ook voor de woningen. Heel wat inwoners klagen over schade aan hun huizen."





Uitgebreid

Ruim een jaar geleden liet het gemeentebestuur een onderzoek uitvoeren naar het vrachtvervoer op de verbindingswegen. Uit die tellingen bleek dat er heel wat bovenlokaal verkeer op de lokale wegen rijdt. Ook op verbindingswegen zoals de Grimbergsesteenweg, de Kampenhoutsebaan, de Linterpoortenlaan en de Vredelaan, waar nochtans al jaren een tonnagebeperking van 5,5 ton geldt, rijden tal van vrachtwagens. "Daarom beslisten we in de zomer om de tonnagebeperking uit te breiden naar alle lokale wegen en het maximale gewicht te beperken tot 3,5 ton", aldus nog Verdoodt. "De invoering van het verbod op doorgaand zwaar vervoer had enkele maanden geleden al moeten gebeuren, maar we liepen wat vertraging op omdat er meer verkeersborden dan verwacht besteld moesten worden. Daardoor werden in september slechts in enkele straten zoals de Stijn Streuvelslaan en de Spiltstraat al borden geplaatst. Maar nu hebben we alle verkeersborden gekregen, waardoor we de maatregel vanaf eind deze maand kunnen invoeren."





Doorgaand verkeer

De schepen verduidelijkt dat alleen doorgaand zwaar vervoer uit de dorpskernen geweerd wordt. "Vrachtwagens van firma's met een zetel in groot-Zemst zijn uiteraard wél nog welkom, net als vrachtwagens die hier iets moeten leveren. Ook landbouwvoertuigen gaan we niet verbieden om gebruik te maken van onze lokale wegen."





Volgens Verdoodt zullen er binnenkort controles gehouden worden. "De tonnagebeperking kwam er in samenspraak met de politie. In de toekomst zullen we mogelijk ook mobiele ANPR-camera's kunnen inzetten. Die scannen de nummerplaten, zodat de politie niet meer zelf moet controleren." Vrachtwagenbestuurders die de tonnagebeperking negeren, riskeren een boete tot 165 euro.