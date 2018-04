Zemst zoekt mee onderdak voor Al-Ikhlaas ONDANKS RECHTSZAAK TOCH NOG TOEKOMST VOOR GEBEDSHUIS ROBBY DIERICKX

30 april 2018

02u28 0 Zemst Er mag dan wel nog steeds een rechtszaak over het gebedshuis in Hofstade lopen, toch zitten het schepencollege van Zemst en de Stichting Al-Ikhlaas binnenkort samen rond de tafel. Doel: een geschikte locatie voor het gebedshuis en/of educatief centrum zoeken.

Al enkele jaren is er onenigheid tussen de Stichting Al-Ikhlaas en het gemeentebestuur van Zemst. Aanleiding is de opening van een gebedshuis en educatief centrum in een appartementsgebouw langs de Tervuursesteenweg in Hofstade, pal op de grens met Mechelen. Het schepencollege had haar pijlen op dat pand gericht voor de realisatie van enkele sociale woningen, maar de eigenaar verkocht het gebouw aan de Stichting Al-Ikhlaas. Daarop gebruikte het schepencollege haar voorkooprecht, waarmee een gemeente de verkoop van een gebouw tussen twee personen kan verhinderen op voorwaarde dat het schepencollege zelf sociale woningen in het pand onderbrengt. De Stichting probeerde dat via een rechtszaak aan te vechten. Begin dit jaar kreeg de gemeente echter gelijk van de rechtbank van eerste aanleg, maar inmiddels ging de Stichting Al-Ikhlaas in beroep.





Niet op voet van oorlog

Ondanks dat beroep wordt de gemeente rond deze periode wel eigenaar van het pand en zou men de Stichting Al-Ikhlaas bijgevolg ook uit het gebouw kunnen zetten. "Maar dat is zeker niet de bedoeling", zegt burgemeester Coopman (CD&V). "We leven niet in oorlog met de organisatie en willen de leden dan ook niet zomaar op straat gooien. In afwachting van de uitspraak in beroep, waarvan we overtuigd zijn dat we opnieuw gelijk zullen krijgen, is het zinloos om nu al een architect voor de realisatie van de sociale woongelegenheden aan te stellen. Uiteraard zullen we met de Stichting een regeling moeten treffen over het betalen van een huurprijs. Geen enkel gemeentelijk gebouw stellen we namelijk gratis ter beschikking van een vereniging en dat zal ook hier niet het geval zijn."





Gesprek met Bart Somers

Ondertussen is er wel al een onderhoud tussen de Stichting, de integratieambtenaar van de gemeente en Coopman gepland. "Omdat we merken dat er ook heel wat islamieten uit Hofstade naar het gebouw in de Tervuursesteenweg trekken, zijn we bereid om met Al-Ikhlaas te praten over hun toekomst", aldus nog de burgemeester. "Ze willen zowel een gebedshuis als een educatief centrum oprichten. We zullen nagaan of voor beide initiatieven of voor een van de twee plaats is in onze gemeente. Ook het huidige pand langs de Tervuursesteenweg is een optie voor bijvoorbeeld een educatief centrum op de gelijkvloerse verdieping en sociale woningen erboven. Daarnaast plan ik ook een gesprek met Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld). De Stichting Al-Ikhlaas zoekt mogelijk ook een pand op zijn grondgebied en ik wil weten wat zijn standpunt in dit dossier is."