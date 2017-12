Zemst for Life zamelt 101.000 euro in EERSTE EDITIE KRIJGT VOLGEND JAAR WELLICHT VERVOLG WOUTER HERTOGS

02u31 0 Kos De organisatoren van Zemst for Life zamelden maar liefst 101.518,19 euro in. Zemst De inwoners van Zemst en omstreken hebben zich van hun warmste kant getoond. Niet minder dan 101.518,19 euro werd er ingezameld tijdens Zemst for Life. Op de slotshow van de Warmste Week in Wachtebeke mochten de trotse organisatoren het geld gaan afleveren bij hun Studio Brussel-collega's. Vrijwel zeker komt er in 2018 een vervolgeditie.

Televisiekijkend Vlaanderen kon zondagnamiddag een delegatie van het Zemst for Life-organisatiecomité zien blinken van trots bij het overhandigen van het ingezamelde bedrag. Na een zware opruimnacht waren ze naar het Domein Puyenbroeck in Wachtebeke getrokken om de som van 101.518,90 euro te overhandigen aan de drie presentatoren van Studio Brussel die er een week lang gepresenteerd hadden. In heel Vlaanderen werd het recordbedrag van 10.846.566 euro verzameld voor De Warmste Week. "Zemst, jullie zijn goed voor 1/100 van de totale opbrengsten van Music For Life. Samen! Dankjewel!", luidde het bericht op de facebookpagina van Zemst for Life.





Het resultaat was dan ook compleet onverwacht. "Op onze financiële man na, wist niemand hoeveel er nu eigenlijk al ingezameld was. Het was dan ook echt een enorme verrassing om te zien dat we die enorme som bij elkaar gekregen hadden", zegt persverantwoordelijke Karolien Calluy.





Foto RV

"Weinig geslapen"

Het epicentrum van de grote actie was het glazen huis op het plein aan gemeenschapscentrum De Melkerij. Vanaf vrijdagmiddag kropen drie moedige Zemstenaren in het huis om er 36 uur aan een stuk te presenteren. Iedereen kon op de Mechelse stadsradio Radio Randstad meeluisteren. "In blokken van vier uur hebben we elk om beurten gepresenteerd. Weinig slaap maar heel fijn", aldus Elise Chevalier, Dautzen Jaspers en Wout Calluy. Ook de opgedaagde toeschouwers genoten met volle teugen van de activiteiten rond De Melkerij.





"Die 36 uur zaten boordevol mooie momenten", zegt Karolien Calluy. "Niet minder dan 80 acties werden er gehouden en zo'n 3.000 mensen brachten een bezoekje." De verschillende mensen achter deze acties kwamen langs bij het glazen huis om hun acties voor te stellen en hun bedrag te overhandigen. Naast vele losse acties had de organisatie zelf drie goede doelen die leefden in Zemst uitgekozen: Villa Clementina, Ouders van verongelukte kinderen/stars Forever en het antikankerfonds.





Volgende editie

Het onverwachte en impressionante ingezamelde bedrag deed de organisatie al snel van een volgende editie dromen. "We moeten nog bekijken wat er kan, maar de kans is groot dat we er volgend jaar opnieuw invliegen. Ik denk het eigenlijk van wel", aldus Karolien Calluy. De Zemstenaren hebben de lat alvast heel hoog gelegd. Aan hen om binnen een jaar nog meer dan 101.518,19 euro in te zamelen.