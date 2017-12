Zemst for Life van start aan plein De Melkerij 02u45 6 Lukas Elise Chevalier mocht als eerste presenteren. Zemst Op het plein achter gemeenschapscentrum De Melkerij is gistermiddag het startschot van Zemst for Life gegeven. Tot vanavond wisselen drie jonge Zemstenaars elkaar af in een glazen huis, waar ze verzoekplaatjes draaien. Voorts staan er tal van activiteiten op het programma. De opbrengsten gaan naar drie goede doelen.

Dautzen Jaspers, Elise Chevalier en Wout Calluy kropen gisteren in het glazen huis op het plein achter De Melkerij. Daarin zenden ze tot vanavond 21 uur uit op Radio Randstad, de Mechelse stadsradio. Iedereen kan - in ruil voor een donatie - plaatjes aanvragen. Daarnaast komen ook de initiatiefnemers van de in totaal 76 uiteenlopende acties langs om te vertellen over de acties en hoeveel dit alles opgebracht heeft. Zo was er gisteravond al een voetbalmatch tussen de dames van FC Zemst en enkele Bekende Vlamingen, waaronder acteur Rik Verheye en politicus Bruno Tobback. Voordien was er ook een Afterwork for Life.





Slotfuif

Ook vandaag staan er nog allerlei activiteiten gepland zoals een kindernamiddag, een G-party voor mensen met een beperking en verschillende optredens. Om 21 uur wordt bekendgemaakt hoeveel de eerste editie van Zemst for Life opgebracht heeft, waarna er nog een slotfuif plaatsvindt.





De opbrengsten worden via de Warmste Week van Studio Brussel aan drie goede doelen geschonken: Villa Clementina, Ouders van Verongelukte Kinderen/Stars Forever en het Antikankerfonds. (RDK