Zemst for Life mikt opnieuw op dik 100.000 euro 12 juni 2018

Op het plein aan GC De Melkerij vindt kort voor Kerstmis de tweede editie van Zemst for Life plaats. Daar zal geld ingezameld worden voor vzw Windkracht Zemst, Transplantoux en Missing You.





Van 20 tot en met 22 december is het plein opnieuw het decor van Zemst for Life. Aan het concept wordt weinig gesleuteld. "Er zal opnieuw een glazen huis geplaatst worden", zegt burgemeester Bart Coopman, die mee in de organisatie zit. "Daar zal men non-stop radio maken. Iedereen kan plaatjes aanvragen en in ruil geld doneren. Daarnaast kan iedereen ook zelf een actie op poten zetten om geld in te zamelen. En we overwegen om ook een schaatspiste aan te leggen."





Afgelopen weekend werden de drie goede doelen bekendgemaakt. "Er kan geld ingezameld worden voor vzw Windkracht Zemst, Transplantoux en Missing You", zegt Coopman. "Windkracht Zemst is een vzw die opgericht werd door ouders van kinderen met Down. Transplantoux brengt mensen die een transplantatie ondergingen samen om te sporten, terwijl Missing You opgericht werd om mensen te ondersteunen die een geliefde verloren hebben."





De organisatie hoopt de 101.000 euro van vorig jaar minstens te evenaren. (RDK)