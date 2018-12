Zemst for Life draait op volle toeren Robby Dierickx

21 december 2018

21u19 0 Zemst Op het plein aan gemeenschapscentrum De Melkerij in Zemst draait de tweede editie van Zemst for Life op volle toeren. Vrijdag kwamen drie scholen langs om hun opbrengst van verschillende acties te overhandigen. ’s Avonds stond dan weer een galamatch tussen de vrouwen van FC Zemst en enkele BV’s op het programma. Zaterdagavond vindt de slotshow plaats.

De tweede editie van Zemst for Life was vrijdag aan dag 2 toe. Donderdagmiddag kropen drie radiopresentatoren in hun glazen huis, waar ze tot zaterdagavond plaatjes zullen draaien. “Wout Calluy en Dautzen Jaspers maken altijd samen radio en worden afgewisseld door Elise Chevalier”, zegt medeorganisatrice Karolien Calluy. “In de nacht van donderdag op vrijdag werd al een stevig feestje gebouwd (lacht).”

Vrijdagmiddag kwamen drie scholen langs om hun opbrengst van hun talrijke acties te overhandigen in het glazen huis. De leerlingen werden nadien op lekkers getrakteerd. ’s Avonds trokken de voetbalvrouwen van FC Zemst hun voetbalschoenen aan en namen ze het op tegen enkele BV’s.

Zaterdagavond wordt de slotshow georganiseerd en wordt het voorlopige totaalbedrag bekendgemaakt. De komende dagen zal dat bedrag nog oplopen door de nog lopende acties. De totale opbrengst gaat naar vzw Windkracht Zemst, Transplantoux en Missing You.