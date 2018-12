Zemst for Life brengt 90.500 euro op Jasmijn Van Raemdonck

23 december 2018

Zemst De tweede editie van Zemst for Life heeft in totaal 90.500 euro opgebracht. Dat bedrag werd zaterdagavond bekendgemaakt tijdens de slotshow van het driedaagse evenement.

De opbrengst van Zemst for Life werd zaterdagavond onthuld aan de radiostudio op de terreinen van De Melkerij in Zemst. “Wij hadden dit absoluut niet verwacht”, vertelt Karolien Calluy. “Vorig jaar hadden we een extreme opbrengst van 101.000 euro. We dachten dat zo’n immens bedrag eenmalig zou zijn.” Toch mochten de organisatoren dit jaar opnieuw een indrukwekkend bedrag van 90.500 euro in ontvangst nemen. Die opbrengsten worden verdeeld onder drie goede doelen: Transplantoux, Missing You en Windkracht Zemst. Het einde van de succesvolle tweede editie van Zemst for Life werd tot in de vroege uurtjes gevierd met vuurwerk en DJ’s.