WZC Releghem bijna opnieuw bereikbaar via Lindestraat Robby Dierickx

13 maart 2019

Vanaf volgende week donderdag zal woonzorgcentrum Releghem in Zemst opnieuw bereikbaar zijn via de Lindestraat, waardoor de toegang vanaf de Hoogstraat opgeheven wordt. De werken in de straat gaan namelijk goed vooruit. De Lindestraat zal wel alleen via de Kleempoelstraat toegankelijk zijn. Tussen de Linterpoortenlaan en de Meerweg is de aannemer immers wel nog steeds aan het werk in de Lindestraat.