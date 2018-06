Woonzorgcentrum 15 uur zonder water OOK HONDERDTAL GEZINNEN GETROFFEN NA WATERLEK S. VANDENBROECK & R. DIERICKX

02u42 1 Zemst 15 uur: zo lang zaten honderd gezinnen en woonzorgcentrum Ambroos zonder water door een waterlek. Dat werd zondagavond al ontdekt, maar De Watergroep besloot het pas gisteren te herstellen. In het rusthuis werden de bewoners dan maar met flessenwater gewassen.

De bewoners van een deel van de Tervuursesteenweg en de Muizenstraat merkten zondagavond om 21.30 uur dat er geen water meer uit de kraan kwam. De Watergroep werd op de hoogte gebracht. Een waterlek in de hoofdleiding in de Tervuursesteenweg bleek de oorzaak te zijn van alle problemen. Toch was het tot gistermiddag 12 uur wachten alvorens het euvel verholpen was. Tot dan zaten honderd gezinnen en woonzorgcentrum Ambroos in de Muizenstraat zonder water.





Wassen met flessenwater

Vooral in het rusthuis zorgde dat voor problemen. "Er zat niets anders op dan onze bewoners te wassen met onze voorraad flessenwater", zegt directrice Mieke Vandorpe. "Sommige bewoners vonden het water wat te koud, waarna we het met waterkokers opwarmden. Ook de afwas in de keuken moest met flessenwater gebeuren gezien de afwasmachine niet werkte. Uiteindelijk hebben we heel wat flessen moeten gebruiken, waardoor het nog een duur grapje dreigt te worden."





De directrice betreurt het dat er vanuit De Watergroep geen communicatie kwam. "Pas achteraf las ik op sociale media dat omwonenden melding maakten van een aftapkraantje langs de Tervuursesteenweg, maar daar werd door de watermaatschappij jammer genoeg niet over gecommuniceerd. Ik wil dan ook samen met De Watergroep bekijken hoe dit probleem in de toekomst opgelost kan worden. Het lijkt me logisch dat een woonzorgcentrum toch wat extra hulp krijgt als er urenlang geen water is."





Klacht ingediend

Buurtbewoner Luc Maes was eveneens ontevreden over de communicatie en de langdurige herstelling van De Watergroep. "Ik vraag me af waarom er niet meteen met de herstellingswerken begonnen kon worden. De watermaatschappij liet me weten dat de herstelling voor lawaaihinder zou zorgen, maar dat primeert toch niet. Honderd gezinnen en een woonzorgcentrum zet je geen vijftien uur zonder water. Ik heb dan ook een klacht ingediend bij de gemeente."





Geluidsoverlast vermijden

"Omdat het lek pas zondagavond om 21.30 uur ontdekt werd, konden we niet met de werken beginnen", reageert Kathleen De Schepper van De Watergroep. "We wilden geen geluidsoverlast veroorzaken. Bovendien was het te donker om te werken. Omdat we de hoofdleiding moesten afsluiten, voorzagen we wel een aftapkraan zodat de omwonenden en het rusthuis alsnog water konden gebruiken. Uiteindelijk had iedereen gistermiddag rond 12 uur opnieuw water."