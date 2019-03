Woonwagenbewoners zonder toelating op terreinen van Heirweg I DBS

28 maart 2019

18u59 0 Zemst Een grote groep woonwagenbewoners heeft de terreinen van Heirweg I in Elewijt ingepalmd. Ze hebben daarvoor geen toestemming van het gemeentebestuur dat kordaat wil optreden. Het gaat om 13 families en twintig woonwagens.

Kort nadat de groep de terreinen aan de Heirweg had betreden - en daarvoor eerst de afsluitende paaltjes had verwijderd - werden burgemeester en de politie op de hoogte gebracht. Zij gingen meteen ook ter plaatse.

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) is niet te spreken over de actie van de woonwagenbewoners en wil hen zo snel mogelijk weg. “Ze hadden op voorhand contact opgenomen en we hadden uitdrukkelijk geen toestemming gegeven. Uiteindelijk hebben ze toch zelf de paaltjes opengedaan en zich een toegang verschaft. Het spreekt voor zich dat wij dit niet kunnen tolereren. We zullen morgen dan ook samen met de politie verdere stappen zetten. Er zijn twee scenario’s die we hen morgenvroeg gaan voorleggen maar daar kan ik nu nog niet over uitweiden. We blijven intussen alert.”